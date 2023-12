The Day Before: Steam probabilmente non pagherà nulla a FNTASTIC

La soglia è molto bassa, in verità, quindi The Day Before l'avrà superata sicuramente nel giro di pochi istanti, considerando che pare abbia venduto centinaia di migliaia di copie al lancio, ma è impossibile che Steam abbia pagato lo studio nel giro di quattro giorni, data la pubblicazione avvenuta il 7 dicembre 2023.

In questo caso la fonte è chi scrive la notizia, che sa come funziona il sistema per aver pubblicato alcuni giochi su Steam. Quindi: i pagamenti non sono immediati, ma avvengono il mese successivo alla pubblicazione, se e solo se si è superata una certa soglia di ricavi.

Probabilmente Steam non pagherà nulla a FNTASTIC per The Day Before , nonostante le molte copie vendute. Il motivo risiede nel modo in cui la piattaforma di Valve salda gli editori dei giochi.

L'ipotesi

Ora, è improbabile che chi dirige lo studio non lo sapesse, visto che aveva e ha ancora altri titoli su Steam, alcuni dei quali risalenti a molti anni fa. Improbabile anche che non sapesse che Valve avrebbe bloccato la vendita e rimborsato tutti gli utenti in automatico dopo il repentino annuncio della chiusura del gioco. Per inciso: i rimborsi saranno detratti dalle vendite, ovviamente, che nel caso saranno azzerate. Quindi Valve non dovrà nulla a FNTASTIC.

Insomma, se l'obiettivo era quello di attuare una truffa via Steam, il comportamento di FNTASTIC è stato fin troppo goffo e plateale, nonostante la collaborazione dei videogiocatori che hanno comprato in massa il titolo, pur con la sua fama decisamente ambigua.

Per truffare davvero gli utenti, FNTASTIC avrebbe dovuto mantenere attivo il gioco, pubblicando magari delle piccole patch di aggiornamento di tanto in tanto per un certo periodo, lasciandolo poi marcire in Accesso Anticipato, come fatto da altri studi di sviluppo. Per come si sono messe le cose, invece, non riceverà praticamente nulla.

L'unica possibilità, ma questa chiariamo è una nostra ipotesi, è che FNTASTIC guadagni dai siti di key, i cui rimborsi non passano da Steam. Ossia: Valve rimborserà solo quelli che hanno acquistato direttamente il gioco sulla sua piattaforma, non quelli che lo hanno sbloccato acquistandolo dai vari siti di key, con questi ultimi che potrebbero non rimborsare i clienti nonostante la chiusura. A questo punto sarebbe interessante capire a quanto ammontino le vendite dirette di The Day Before su Steam e quante chiavi esterne siano state sbloccate. Purtroppo difficilmente verremo mai a conoscenza di questo dato.