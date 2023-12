Classifica Steam: Lethal Company è il gioco più venduto, seguito da Warhammer

La classifica Steam vede nuovamente Lethal Company al primo posto fra i giochi più venduti, seguito dall'ottimo debutto di Warhammer 40.000: Rogue Trader, che strappa la terza posizione assoluta e riesce a mettersi alle spalle Cyberpunk 2077.

Steam Deck Lethal Company Warhammer 40.000: Rogue Trader Cyberpunk 2077 Call of Duty Baldur's Gate 3 Grand Theft Auto V EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty The Day Before

Come si può vedere in fondo alla top 10 c'è The Day Before prima che Steam ne bloccasse la vendita e rimborsasse gli utenti in seguito all'annuncio della chiusura di FNTASTIC, avvenuta a soli quattro giorni dal lancio in Accesso Anticipato.