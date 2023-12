The Day Before, Steam blocca la vendita e rimborsa gli utenti

La conferma ufficiale del fallimento di The Day Before e di FNTASTIC , avvenuta nella giornata di ieri, ha spinto Valve ad attivare i protocolli di sicurezza e garanzia dello store nei confronti degli acquirenti, che dunque non subiranno le conseguenze di quanto accaduto.

Steam ha deciso di bloccare la vendita di The Day Before sulla propria piattaforma e di rimborsare gli utenti che ne fanno richiesta, dopo il clamoroso annuncio della chiusura del team di sviluppo FNTASTIC a causa dell'esaurimento dei fondi.

Le quattro giornate di FNTASTIC

Come detto, la situazione di The Day Before è esplosa molto rapidamente: dopo quattro giorni, il titolo ha perso quasi il 90% dei giocatori su Steam ed è stato proprio questo dato a far saltare tutto.

Neanche il tempo di digerire la notizia, infatti, e FNTASTIC ha chiuso i battenti, pubblicando un annuncio in cui sosteneva di aver esaurito i fondi e che dunque non era più possibile supportare il gioco in alcun modo.