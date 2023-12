South of Midnight, svelato il periodo di uscita del nuovo gioco di Compulsion Games?

Annunciato durante l'ultimo Xbox Games Showcase, South of Midnight si pone come la prima esclusiva Xbox del team di sviluppo canadese, che è stato acquistato da Microsoft insieme a una serie di altri studi nel 2018.

Da Contrast a We Happy Few

Non sappiamo ancora cosa aspettarci dal curioso South of Midnight, sebbene le atmosfere dark fossero ben presenti nel titolo d'esordio di Compulsion Games: un'avventura a base platform che però ai tempi non ci ha convinto, vedi la recensione di Contrast.

È andata decisamente meglio con l'inquietante We Happy Few, la storia di tre personaggi che vivono in una società basata sull'illusione della felicità, indotta a forza agli abitanti dell'isola britannica che fa da sfondo al gioco, in un 1964 alternativo.