iOS 17.2 disponibile per tutti: quali problemi risolve e come scaricarlo su iPhone e iPad

Tra le novità incluse, la nuova app Diario, miglioramenti al pulsante Azione e alla fotocamera, oltre ad altre funzionalità, correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza per l'iPhone.

La scorsa settimana, Apple ha rilasciato le versioni candidate di iOS 17.2 e iPadOS 17.2 agli sviluppatori per scopi di test ; l'azienda ha deciso di offrire la versione in anticipo contro le aspettative che prevedevano il rilascio dell'aggiornamento più avanti nel corso del mese.

Oggi, Apple ha rilasciato la sua ultima versione di iOS 17.2 e l'aggiornamento iPadOS 17.2 per tutti i modelli di iPhone e iPad compatibili.

Le principali novità per iPhone 15

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate del suo sistema operativo oggi, 12 dicembre

Tra le caratteristiche più rilevanti spicca la nuovissima applicazione Diario, un innovativo strumento per meditare sui momenti della vita e preservare i propri ricordi.

Questo avviene attraverso suggerimenti di scrittura intelligenti e interazioni con i contenuti presenti sul dispositivo, come ad esempio foto e altre applicazioni.

Inoltre arriva finalmente il supporto per la registrazione di video spaziali su iPhone 15 Pro.

Aggiunta anche un'opzione nuova per il tasto Azione su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che innesca rapidamente la traduzione delle frasi aiutando a conversare con qualcuno in un'altra lingua.

Miglioramenti anche alla fotocamera, con maggiore velocità di messa a fuoco del teleobiettivo quando si catturano oggetti lontani su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

La nuova freccia di recupero consente di passare facilmente al primo messaggio non letto in una conversazione toccando l'icona visibile in alto a destra.

Sempre per Messaggi, l'opzione Aggiungi sticker nel menu contestuale consente di aggiungere uno sticker direttamente a una bolla.

Aggiornamenti includono la possibilità di regolare la forma del corpo di qualsiasi Memoji.

La verifica automatica della chiave di contatto fornisce avvisi automatici e codici per aiutare a verificare le persone che affrontano minacce digitali ad essere in contatto solo con le persone desiderate.