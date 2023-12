iOS 17.2 per iPhone è sempre più vicina alla distribuzione: disponibile la release candidate

Apple ha reso disponibili agli sviluppatori e ai beta tester pubblici le versioni candidate di iOS 17.2 e iPadOS 17.2.

Di norma, le Release Candidate vengono rilasciate pochi giorni prima dell'ufficialità degli aggiornamenti stabili del sistema operativo per iPhone. Ora, seguendo l'arrivo della beta 4 distribuita la settimana scorsa, si può ragionevolmente presumere che, nel corso di questo mese, saranno messe a disposizione le versioni definitive per tutti gli utenti. In aggiunta, Apple ha rilasciato nuovi firmware dedicati per watchOS 10.2, macOS 14.2, e tvOS 17.2, nonché per AirPods Pro 2.

Novità per iPhone 13 e 14 L'ultima iterazione del sistema operativo Apple si presenta nella versione Release Candidate, suggerendo l'arrivo imminente della versione stabile Con l'introduzione di iOS 17.2, Apple ha implementato il supporto per lo standard di ricarica wireless Qi2 di ultima generazione sui modelli iPhone 13 e iPhone 14. Qi2 segna un passo avanti rispetto al sistema di ricarica wireless Qi esistente, integrando un innovativo Profilo di Potenza Magnetica.

I dispositivi Qi2 opereranno in maniera analoga agli accessori compatibili con MagSafe, sfruttando magneti per ottenere un posizionamento più accurato e un processo di ricarica più veloce. Nonostante i caricabatterie Qi2 siano in grado di raggiungere i 15W, al momento non è definito se iPhone 13 e 14 supporteranno velocità di ricarica wireless superiori a 7,5 W mediante accessori compatibili.

Tuttavia, la società produttrice di accessori, Anker, ha dichiarato che metterà a disposizione le sue tecnologie per ricarica wireless conformi a Qi2 in grado di fornire ai modelli Apple velocità a 15 W. L'azienda di Cupertino sembra particolarmente indaffarata a portare migliorie sul fronte autonomia dei suoi prodotti, come manifestato dalle intenzioni relative alla batteria del prossimo iPhone 16.