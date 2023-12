PlayStation Store: sconti per i The Game Awards 2023 su grandi giochi per PS5 e PS4

PlayStation Store ha colto anche l'occasione dei The Game Awards 2023 per lanciare una nuova serie di sconti a tema, incentrati su alcuni grandi giochi per PS5 e PS4 che risultavano tra i presenti alla serata di gala condotta da Geoff Keighley.

A dire il vero la lista di giochi in sconto per l'occasione va anche oltre ai titoli che hanno ricevuto nomination e premiazioni, ma c'è ben poco da lamentarsi su questo fronte.

Evidentemente, Sony e I publisher hanno comunque voluto cogliere l'occasione per proporre ulteriori promozioni, considerando anche che ci troviamo nel periodo giusto per gli acquisti, con l'avvicinarsi del Natale.

Potete trovare l'elenco completo dei giochi in sconto su PlayStation Store a questo indirizzo.