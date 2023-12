OD di Hideo Kojima è il gioco dei Game Awards 2023 più coperto dalla stampa

Per chi non lo conoscesse, si tratta del gioco che Kojima Productions sta sviluppando per Microsoft , che sfrutterà la sua tecnologia cloud. Durante l'evento è stato mostrato solo un teaser del gioco, con i primi piani di alcuni attori in versione 3D, ed è stato annunciato che il regista Jordan Peele farà parte del progetto. Tanto è bastato per galvanizzare gli animi e renderlo oggetto di speculazioni, a partire dal titolo, che richiama inevitabilmente al cancellato P.T. per PS4.

I The Game Awards 2023 sono stati teatro di annunci di nuovi giochi e di aggiornamenti per quelli già presentati, ma ce n'è uno in particolare che è stato il più coperto dalla stampa: OD di Hideo Kojima , stando all'analisi condotta dalla compagnia FanCensus.

Già attesissimo

Di OD si iniziò a parlare ai tempi di Google Stadia. Il gioco doveva infatti essere una delle esclusive della piattaforma di cloud gaming di Google, per poi essere preso da Microsoft dopo la chiusura della stessa. Il teaser non ha svelato praticamente niente, se non alcuni degli attori che faranno parte del cast: Sophia Lillis (It, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, I Am Not Okay With This, Asteroid City), Hunter Schaffer (Euphoria, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) e Udo Kier (Flesh for Frankenstein, Hunters, Martha Is Dead). Vecchie voci di corridoio parlavano anche della presenza dell'attrice Margaret Qualley, che non era presente nel teaser.

L'infografica di FanCensus

L'infografica pubblicata da Fancensuns mostra come OD sia stato l'annuncio più ripreso dalla stampa a sei ore dall'evento, seguito dal DLC di God of War: Ragnarok Valhalla e da Marvel's Blade, il nuovo gioco di Arkane Studios. Il gioco ha avuto più attenzioni anche di Senua's Saga Hellblade 2 che, nonostate il bellissimo trailer, si è piazzato in sesta posizione, dietro anche a Exodus e Monster Hunter Wilds.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino si tratta sicuramente di un buon auspicio per OD, in attesa di saperne qualcosa di più.