Elden Ring: Fromsoftware non ha idea del perché abbia venduto così bene

A Kitao è stato appunto chiesto del successo del gioco, ma l'uomo non ha saputo darne una ragione: "Non siamo ancora stati in grado di capire perché ci abbia giocato così tanta gente e non abbiamo idea del perché abbia venduto così bene." Quindi ha ampliato il discorso affermando che: "Il nostro modo di intendere lo sviluppo di videogiochi non è cambiato."

Elden Ring è stato un enorme successo , ma FromSoftware non ha idea del perché. Quindi non cambierà il modo di realizzare i suoi giochi. A spiegarlo è stato il producer Yasuhiro Kitao in un intervento fatto in occasione dei PlayStation Partner Awards 2023 giapponesi.

Un successo inatteso

Kitao ha quindi aggiunto che la politica di FromSoftware è stata per anni quella di fare giochi che riteneva fossero divertenti e che non inizierà a studiare a tavolino dei prodotti per puntare ad altre grosse hit come Elden Ring, visto che rischierebbe di fallire. Quindi ha ribadito che le modalità di sviluppo attuate dallo studio non sono cambiate.

Elden Ring è il gioco di maggior successo di FromSoftware, capace di vendere molte più copie rispetto agli altri suoi titoli, compreso il recente Armored Core VI Fires of Rubicon.

A febbraio 2023, per il primo anniversario dal lancio, è stato svelato che Elden Ring ha venduto più di 20 milioni di copie. Nel frattempo FromSoftware sta lavorando al primo DLC, Shadow of the Erdtree, che non ha ancora una data d'uscita e che non è stato mai presentato veramente, nonostante l'annuncio ufficiale avvenuto ormai molti mesi fa.