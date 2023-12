The Day Before: secondo gli sviluppatori i giornalisti non piacciono a nessuno

Secondo gli sviluppatori di The Day Before nessuno ama i giornalisti, come scritto a chiare lettere in uno degli oggetti di gioco.

Secondo gli sviluppatori di The Day Before, i giornalisti non piacciono a nessuno. L'affermazione non è stata fatta tramite qualche post sui social network o in qualche chat segreta, ma leggendo quanto scritto su di uno dei giubotti antiproiettile presenti nel gioco.

Il caso The Day Before Perché un'affermazione simile? The Day Before è uscito in accesso anticipato su Steam dopo numerosi rinvii e dopo che molti avevano sottolineato come il materiale promozionale mostrato prima della pubblicazione presentasse più di qualche problema. Purtroppo la versione disponibile è tutto tranne che pulita e presenta innumerevoli problemi, primo fra tutti quello di non essere ciò che era stato promesso. Molti stanno addirittura accusando gli sviluppatori di truffa per averlo venduto come un MMO, quando in realtà è solo un extraction shooter.