The Day Before è venduto come MMO ma non lo è: il team elimina i riferimenti al genere

The Day Before è arrivato sul mercato e si è rivelato molto diverso da quello che tutti si aspettavano. Il gioco non è solo denso di bug e problemi assortiti, ma ha anche una struttura di gioco differente rispetto a quanto promesso. Il team parlava infatti di un MMO, ovvero un gioco multigiocatore massivo online. In realtà, si tratta più che altro di un gioco ad estrazione. Ora, il team - Fntastic - sta rimuovendo i tag dalla pagina Steam che facevano riferimento all'MMO.

A partire da venerdì 8 dicembre, il backend di Steam di The Day Before ha subito una serie di aggiornamenti che includono la rimozione di alcuni tag del negozio, ovvero quei metadati utilizzati per identificare i giochi nelle ricerche. Ciò che interessa è che è stato eliminato il tag Steam "massively multiplayer".

La modifica segnalata da SteamDB

Sulla pagina attuale del negozio di un gioco, i tag di Steam possono essere modificati e influenzati dagli utenti: se un numero sufficiente di giocatori suggerisce un tag, questo viene aggiunto ai metadati ufficiali. Questo elenco può poi essere modificato dagli sviluppatori. Mercoledì 6 dicembre, prima del lancio, l'elenco dei tag per The Day Before sulla pagina del negozio di Steam includeva il riferimento al genere MMO. Al momento della scrittura, questo tag è scomparso.

Peccato però che la descrizione del gioco reciti ancora "MMO di sopravvivenza post apocalittico a mondo aperto".

La descrizione di The Day Before su Steam al 9 dicembre 2023, ore 09:33

Fntastic ha anche rimosso una serie di video dalla pagina ufficiale di YouTube del gioco. Anche il Discord di The Day Before è stato temporaneamente bloccato.