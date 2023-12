Call of Duty: i dev rispondono all'attore di Kratos e alla battuta sulla lunghezza del gioco

Durante i The Game Awards 2023, Christopher Judge - noto soprattutto in quanto doppiatore di Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnarok - ha scherzato sul fatto che il suo discorso all'evento del 2022 era stato molto lungo. Ha poi anche aggiunto che il suo discorso (di 8 minuti per la precisione) era più lungo della campagna single player di quest'anno di Call of Duty Modern Warfare III. Ovviamente questa battuta non è stata molto apprezzata dagli autori di Call of Duty.

Alcuni hanno anche usato i social network per rispondere. Ad esempio, Ajinkya Limaye - ex-sviluppatore di Call of Duty - ha affermato che lo sparatutto batte God of War sotto tante altre metriche, anche combinando tutti i capitoli della saga di Santa Monica Studios messi assieme.

Nelson Plumey - associate art director presso Treyarch - ha più precisamente fatto notare che God of War, in confronto a Call of Duty, viene semplicemente abbandonato dai suoi giocatori una volta completata la trama.

Si tratta però di critiche che lasciano il tempo che trovano, in quanto il vero discorso non è quale gioco sia migliore, ma se la battuta di Judge fosse realmente necessaria. Inoltre, Judge non rappresenta God of War né Santa Monica Studios, in quanto è un attore indipendente dal team californiano.