GTA 6: la canzone del trailer svela dettagli della trama?

Long is a Long road di Tom Petty è infatti una canzone sconosciuta ai più e mai apparsa in un album officiale del cantautore statunitense; nasce e sopravvive nella storia come lato-b del singolo dedicato alla ben più famosa Free fallin', che fa da apripista dell'album Full Moon Fever del 1989. Nota divertente: un po' come l'effetto che Stanger Things ha avuto con i Metallica e Kate Bush, il video ufficiale su Youtube di Long is a long road, da quando è uscito il trailer di GTA 6, ha triplicato le visualizzazioni e al momento non sembra voler rallentare. Ma non è di questo che volevamo parlarvi...

Come sempre Rockstar ha utilizzato per il nuovo trailer di GTA 6 un brano eccezionale quanto poco conosciuto ma, al contrario dei filmati che ci hanno mostrato per la prima volta GTA IV e GTA V, in questo caso la canzone ha anche una traccia cantata. Questa parla di una storia molto interessante, forse proprio quella che vivremo in questo nuovo titolo?

Cosa dice il testo?

I protagonisti di GTA 6

Guardando e riguardando il trailer, soggiogati dalla splendida grafica mostrata e dalla quantità smisurata di dettagli, colpevolmente non stavamo prestando attenzione al testo di questa canzone che sembra effettivamente rivelare sulla direzione prenderà la trama del nuovo blockbuster Rockstar Games. Le due strofe principali di Love is a long road raccontano questo:

There was a girl I knew

She said she cared about me

She tried to make my world

The way she thought it should be

In Italiano...

C'era una ragazza che conoscevo

Ha detto che le importava di me

Ha provato a creare il mio mondo

Come pensava che dovesse essere

Ci sono state così tante volte

In cui mi svegliavo a mezzogiorno

Sì, con la testa che mi girava

Aspetterei la luna

Per darle un'altra possibilità

Di salvare la mia anima

Il ritornello...

Sì, allora eravamo disperati

E ci tenevano stretti insieme

Ma l'amore

È una strada lunga, lunga