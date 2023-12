Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 9 dicembre punta forte su Resident Evil

Nuovo giorno, nuovo set di offerte di GameStop. Oggi - 9 dicembre 2023 - la catena propone nuove promozioni per il Calendario dell'Avvento. Quest'oggi gli sconti toccano svariati giochi, soprattutto della saga di Resident Evil, e anche alcuni accessori hardware.

Per trovare tutte le offerte, potete semplicemente raggiungere il Calendario dell'Avvento a questo indirizzo. Troverete quelle odierne radunate nella riquadro del 9 dicembre 2023 e segnato come "Promo di oggi". Vi basterà in click per raggiungere la pagina delle promozioni.