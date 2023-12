GTA 6: non credete ai link che promettono una copia anticipata, sono dei falsi pericolosi

Come segnalato tramite Reddit, sta circolando in rete un link che promette di scaricare una copia di GTA 6. Non sembrerebbe necessario, ma per totale sicurezza lo precisiamo: si tratta ovviamente di un falso che ha il solo scopo di infettare il vostro computer.

Qui sotto potete vedere un esempio di Setup di istallazione di GTA 6 (fasullo, si intende) che a un occhio inesperto potrebbe sembrare più che legittimo. Ripetiamo: non lo è. Se non siete esperti di tecnologia e videogiochi, abbiate la certezza che è impossibile che una qualunque versione del gioco di Rockstar Games sia già in circolazione.

Perché non è vero? Prima di tutto, perché è troppo bello per essere vero e già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme. Inoltre, il gioco è appena stato annunciato con data di uscita fissata al 2025. È troppo presto perché vi sia una vera versione giocabile in mano al largo pubblico.