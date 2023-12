GTA 6: il confronto tra Vice City, Liberty City e San Andreas mostra il miracolo tecnologico

Il confronto

Il livello di dettaglio delle città dei GTA è cresciuto enormemente nel corso degli anni

Come potete vedere il livello di dettaglio di GTA 6 è qualcosa di incredibile, con il profilo di Vice City che si mantiene definito e ricco di particolari nonostante l'inquadratura panoramica, lì dove GTA 4 e GTA 5 sacrificavano comunque qualcosa, ricorrendo a diversi trucchi per mantenere la scena piacevole da vedere.

C'è da dire che a stupire del trailer di GTA 6 non è solo il livello di dettaglio della città, ma anche la vitalità della stessa, con decine, quando non centinaia di PNG che popolano le strade, tutti dotati di modelli di altissima qualità e tutti animati alla perfezione. Staremo a vedere se la grafica del gioco finale si manterrà sullo stesso livello, ma conoscendo i trascorsi di Rockstar Games confidiamo che non ci saranno downgrade e che quello che si è visto nel video sarà proprio ciò che andremo a giocare.

Per il resto vi ricordiamo che il trailer di annuncio di GTA 6 è stato pubblicato ieri. Uscirà nel 2025 su PS5 e Xbox Series X/S, con la versione PC (non annunciata) che dovrebbe arrivare con il solito ritardo di uno o due anni.