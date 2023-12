GTA 6: la grafica del trailer è vera non un filmato cinematografico, per un ex-Rockstar Games

Mike York - un ex animatore di Rockstar Games - ha affermato che il trailer di GTA 6 non includeva solo filmati cinematografici, ma che quanto possiamo vedere nel video è veramente ciò che giocheremo, in termini grafici.

Il suo commento arriva da un video YouTube pubblicato sul suo canale. York ha lavorato su GTA 5 e Red Dead Redemption 2 e ha ora commentato il trailer di GTA 6 analizzandolo nei dettagli. A suo dire, Rockstar Games sta "spingendo le console e l'hardware ai limiti con tale livello di dettaglio".

"Sono davvero impressionato da quanto stiano portando avanti la grafica dal punto di vista di quanto vedremo in-game. Molte volte vengono mostrati filmati cinematografici, ma non è così, quando giocherete a questo gioco, sarà davvero così."