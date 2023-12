GTA 6 è già storia vecchia: GTA 7 è diventato di tendenza su X | Twitter

Evidentemente l'entusiasmo per GTA 6 è talmente alto da spingere i giocatori a fantasticare sul capitolo successivo della serie Rockstar Games, ovvero GTA 7, che è già entrato nei trend di X | Twitter, nonostante parliamo di un gioco che non arriverà nei negozi prima del 2030, nella più ottimistica delle ipotesi.

Durante la notte di ieri Rockstar Games ha infine pubblicato il primo trailer di GTA 6, in anticipo di diverse ore sui tempi per contrastare i leak apparsi in rete, macinando in meno di 24 ore oltre 50 milioni di visualizzazioni. Inutile dire che da allora il nuovo gioco della serie è il tema predominante della maggior parte delle discussioni social, nei forum e anche sulle nostre pagine.

C'è però chi sta già pensando a cosa verrà dopo e infatti poche ore dopo la pubblicazione del trailer, GTA 7 è entrato nei trend di Twitter | X forte di oltre 18mila post che lo citano, come possiamo vedere nel tweet qui sotto. È stato inoltre creato anche un subreddit dedicato con oltre 3.800 iscritti nel momento in cui scriviamo.