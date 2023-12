TikTok e Ticketmaster insieme in Italia: ora i biglietti sono disponibili direttamente dall'app

Parallelamente, gli artisti beneficeranno della facilità di promuovere i loro eventi, inserendo link diretti per l'acquisto dei biglietti nei propri video su TikTok.

Con questo aggiornamento, la piattaforma di social media cinese offre ai suoi utenti la possibilità di individuare e acquistare i biglietti per i concerti dei loro artisti preferiti direttamente attraverso Ticketmaster, senza la necessità di lasciare la piattaforma.

Grazie alla collaborazione avviata lo scorso agosto con Ticketmaster , gli artisti hanno potuto vendere i biglietti per eventi live direttamente attraverso l'app di social media. Inizialmente limitata agli Stati Uniti, questa partnership si espande ora in oltre 20 Paesi, inclusa l'Italia.

TikTok prosegue nella sua affermazione nel panorama musicale attraverso una serie di strategie mirate a consolidare la sua rilevanza in tale ambito.

Biglietteria a schermo

La collaborazione si estenderà diventando disponibile a partire dal 4 dicembre 2023 per oltre 75.000 artisti

Inizialmente lanciata in versione beta negli Stati Uniti nel 2022 la feature è già al momento adottata da artisti di rilievo, secondo l'azienda cinese.

Lo strumento sarà ora utilizzabile dagli artisti ufficialmente certificati dalla piattaforma, un numero che, secondo le affermazioni di TikTok, supera i 75.000 utenti.

Il funzionamento di questa caratteristica consiste nell'inserimento di un link relativo a un evento di Ticketmaster all'interno di un video.

Sarà possibile fare clic su di esso per procedere all'acquisto di un biglietto.

Pur essendo la musica il principale focus, sarà possibile acquistare biglietti anche per spettacoli comici, eventi sportivi e altre forme di intrattenimento.

TikTok segnala che il suo programma ha già efficacemente sostenuto campagne di biglietti per artisti come Shania Twain, Burna Boy, The Kooks e molti altri, con oltre 2,5 miliardi di visualizzazioni di video che hanno utilizzato la funzione di acquisto di biglietti direttamente nell'app fin dall'inizio.

I paesi sui quali gli effetti della collaborazione saranno estesi, oltre all'Italia, sono Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Canada, Messico, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, Spagna e Svezia.