Like a Dragon: Infinite Wealth, nuovo gameplay in arrivo durante il Like a Dragon Day

Potremo vedere nuove sequenze di gameplay di Like a Dragon: Infinite Wealth fra pochi giorni, per la precisione nella notte fra l'8 e il 9 dicembre a partire dalle 00.00 italiane, durante il Like a Dragon Day.

Si tratta di un evento celebrativo per l'anniversario della serie SEGA, che verrà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch con la partecipazione degli sviluppatori del Ryu Ga Gotoku Studio.

Gli autori approfitteranno dell'occasione per interagire in vari modi con la community, mentre si avvicina a grandi passi l'uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth, fissata al prossimo 26 gennaio su PC, PlayStation e Xbox.