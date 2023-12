LEGO Fortnite: il trailer della nuova modalità indipendente, sarà solo la prima di tre

Come già sappiamo LEGO è in arrivo in Fortnite. Per celebrare le novità, Epic Games ha mostrato un nuovo trailer cinematografico. Non troverete quindi gameplay, ma potrete farvi un'idea di quali sono le atmosfere di questa collaborazione.

Il video, che trovate qui sotto, si apre con un personaggio di Fortnite che finisce dentro una frattura dimensionale e finisce in un mondo LEGO. Lì, è in grado di crearsi un'ascia e abbattere degli alberi, con i quali costruire una casa, un recinto per gli animali e un campo per avere cibo e sicurezza. Poi, il personaggio banana arriva, seguito da molti altri, che tutti insieme costruiscono una intera città.

L'esplorazione del mondo LEGO prosegue oltre le innevate montagne, fino ad arrivare a nuove regioni. In una desertica, il team di personaggi scopre una miniera popolata da scheletri e da un mostro gigantesco.