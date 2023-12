LEGO Fortnite: un video mostra i 1.200 costumi in stile LEGO in arrivo

Il filmato è stato realizzato utilizzando i dati scovati all'interno dell'aggiornamento v28.00 di Fortnite che ha dato il via al Capitolo 5. Per questo motivo vengono mostrate solo delle immagini di anteprima di ogni costume e non una vera panoramica completa, che tra l'altro avrebbe richiesto un video lungo ore e un lavoro di editing di giorni, considerando l'elevato numero di costumi.

HYPEX, uno dei leaker più famosi e attendibili nel panorama di Fortnite, ha pubblicato un video dove mostra tutti i 1.200 costumi in versione LEGO in arrivo grazie a LEGO Fortnite , il gioco crossover nato dalla collaborazione tra Epic Games e la compagnia danese in programma per il 7 dicembre 2023.

Le skin in versione LEGO saranno gratuite

Come annunciato da Epic Games nei giorni scorsi, al lancio di LEGO Fortnite saranno disponibili oltre 1.200 "stili LEGO" per altrettanti costumi di Fortnite pubblicati in precedenza e altri verranno aggiunti in futuro. La buona notizia è che tali stili sono inclusi assieme ai costumi senza nessun costo aggiuntivo. Di conseguenza tutti i costumi supportati che sono già in vostro possesso o che acquisterete nel negozio vi permetteranno automaticamente di utilizzare la variante a mattoncini in LEGO Fortnite.

Lo stesso vale anche per alcune delle emote pubblicate in passato, che verranno riadattate appositamente per LEGO Fortnite, con una parte dunque che sarà disponibile già al lancio, con la compatibilità che verrà espanse nel corso del tempo.

Oltre a LEGO Fortnite, il battle royale di Epic Games nei prossimi giorni accoglierà altri due giochi completi, ovvero il racing game Rocket Racing e il rhythm game Fortnite Festival, in arrivo rispettivamente l'8 e il 9 dicembre 2023.