Avatar: Frontiers of Pandora, un documentario illustra i collegamenti con i film

IGN ha pubblicato un interessante documentario dedicato ad Avatar: Frontiers of Pandora e a come gli sviluppatori di Ubisoft hanno affrontato l'ambizioso progetto di un tie-in canonico, illustrando i collegamenti con i film di James Cameron.

In uscita il 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Avatar: Frontiers of Pandora racconta le vicende di un orfano Na'vi cresciuto all'interno di una struttura umana RDA insieme ad alcuni compagni, e che a causa di una serie di eventi è costretto a restare in stasi per quindici anni.

Al suo risveglio le cose sono cambiate, così fugge dall'avamposto ma si trova a dover conquistare la fiducia di un popolo che non ha mai davvero conosciuto per affrontare nuovamente le truppe terrestri intenzionate a sfruttare le risorse di Pandora.