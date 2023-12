Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board!, annunciata la data di uscita in Europa

Il peculiare board game basato sul celebre manga e anime shonen di Koyoharu Gotōge sarà disponibile nei nostri lidi dal 26 aprile 2024 in esclusiva per Nintendo Switch sia in formato digitale che fisico.

A pochi giorni dalle informazioni relativa alla pubblicazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! in Giappone è arrivata anche la data di uscita ufficiale per l'Europa e gli Stati Uniti .

Avventure da quattro giocatori all'insegna del divertimento

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! È un party game da quattro giocatori che mescola mini-giochi alle regole dei board game in stile Gioco dell'Oca. Impersonando Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Tomioka i giocatori a turno si sposteranno su vari tabelloni ispirati alle location viste nel manga e nell'anime di Demon Slayer.

Avanzando nella partita dovranno unire le forze per completare una serie di mini-giochi, come ad esempio una variante del "gioco delle tre carte" in cui bisogna individuare in quale scatola è nascosta la piccola Nezuko e altri più spettacolari in cui affronteranno in battaglia dei potenti demoni.

Si tratta dunque di un tie-in di Demon Slayer sicuramente molto particolare e ben distante da The Hinokami Chronicles, l'action 3D realizzato da CyberConnect2 dalle dinamiche simili a quelle della serie Naruto Ultimate Ninja Storm.