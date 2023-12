Turtle Beach REACT-R, la recensione del controller Xbox ricco di extra ma anche economico

Quello dei controller economici è senza dubbio un segmento molto interessante nel mercato degli accessori da gaming, specie laddove i prodotti in questione non si limitino a puntare su di un prezzo più conveniente rispetto ai dispositivi ufficiali, bensì introducano funzionalità extra al design di riferimento, così da risultare ancora più interessanti.

Per il resto, la dotazione del REACT-R non ha nulla da invidiare a quella del controller ufficiale Xbox, con anche tutti i tasti funzione disponibili sulla parte frontale, solo collocati un po' più in basso per lasciare spazio al riquadro con i pulsanti extra. Nella confezione è incluso un cavo USB-C standard della lunghezza di 2,5 metri, che una volta collegato aggiunge un po' di corpo a un dispositivo altrimenti fin troppo leggero : il peso è di appena 209 grammi, le dimensioni sono pari a 155 x 110 x 63 millimetri.

Infine è presente (solo su Xbox, però) un set di opzioni audio aggiuntive che si possono assegnare alle quattro direzioni del d-pad , laddove quest'ultimo non venga utilizzato in-game e se ne possa dunque fare a meno. Per riuscirci basta tenere premuto il D-Pad Shift: a quel punto diventa possibile alzare o abbassare il volume in cuffia (su e giù), dare la precedenza al sonoro del gioco rispetto alla chat vocale (sinistra) oppure il contrario (destra).

Quest'ultima è, come sicuramente saprete, una tecnologia presente anche nei prodotti di punta di Turtle Beach (vedi ad esempio la recensione delle Stealth Pro ), che applica ai suoni un'equalizzazione in grado di enfatizzare specifici rumori nelle esperienze competitive , ad esempio i passi dei nostri avversari o il suono degli spari, così da avere una maggiore consapevolezza delle eventuali minacce presenti nei dintorni.

La seconda funzionalità è legata alle caratteristiche audio che da sempre rappresentano un focus per Turtle Beach, nota a livello internazionale anche e soprattutto per le sue cuffie da gaming. Collegato un headset alla porta jack da 3,5 millimetri del REACT-R è possibile mutare istantaneamente il microfono con il pulsante a destra del riquadro alto oppure attivare il Superhuman Hearing azionando il pulsante a sinistra del riquadro.

La prima è rappresentata dai due Action Button posteriori , integrati nelle impugnature e dunque facilmente accessibili con i medi. È possibile programmarli al volo, senza la necessità di usare alcun software: per farlo basta premere due volte il D-Pad Shift, ovverosia il tasto che si trova in alto al centro del dispositivo, quindi azionare l'Action Button a cui vogliamo assegnare una funzione e infine il pulsante da "clonare".

Turtle Beach REACT-R è un controller cablato ma questo, lo diciamo subito, rappresenta in pratica il suo unico limite. Compatibile con Xbox e PC, è dotato come detto di un sistema di vibrazione capace di offrire sensazioni fondamentalmente identiche a quelle del gamepad originale Microsoft, ma può contare anche su di una serie di interessanti funzionalità aggiuntive.

La zigrinatura a grana grossa è presente anche sulle impugnature e, cosa molto importante, sugli Action Button posteriori, che in questo modo riescono a unire sia l'accessibilità offerta dall'ottima collocazione integrata, sia il grip. Alla fine dei conti al REACT-R manca solo una cosa, e cioè gli ormai sempre più frequenti selettori per rendere i grilletti istantanei: magari sarà per la prossima revisione del dispositivo.

Nella parte superiore del gamepad i dorsali sono più stretti ma dotati di una maggiore profondità e di una zigrinatura importante , che manca al controller ufficiale, con anche un click alla pressione più discreto. I grilletti risultano più lunghi e riprendono un po' le soluzioni adottate da Sony per il DualSense, incluso il design a rilievo nella parte finale del trigger, che però è ben smussato e non rischierà di pizzicarvi.

Cominciamo dalla prima, che vede il pulsanti Xbox, View, Menu e Create disposti in maniera ravvicinata (ma abbastanza aggraziata) e collocati più in basso rispetto al modello di riferimento per fare spazio a un riquadro nero con i tre tasti Turtle Beach : Superhuman Hearing, D-Pad Shift e Mute. Cambia anche il d-pad, di dimensioni leggermente maggiori e con delle icone incise per le funzionalità extra che abbiamo descritto nel precedente paragrafo.

Come abbiamo scritto in apertura, la nuova versione del Turtle Beach REACT-R è disponibile in tre differenti colorazioni (Nebula, Rosso e Verde Pixel) che aggiungono senz'altro un po' (talvolta un bel po') di personalità a un design che riprende in maniera molto fedele quello del controller ufficiale Xbox, pur con una serie di differenze che coinvolgono la parte frontale, superiore e posteriore del dispositivo.

Esperienza d'uso

Turtle Beach REACT-R impugnato

Se il primo impatto con il controller Turtle Beach non è dei migliori per via del suo peso davvero contenuto, che restituisce una sensazione giocattolosa e poco robusta, la situazione cambia drasticamente non appena si collega il cavo e si comincia a giocare. È infatti in quel frangente che il REACT-R esprime tutte le sue potenzialità, mettendo in evidenza lo straordinario rapporto qualità / prezzo che lo caratterizza.

Innanzitutto, una volta cablato la sensazione di eccessiva leggerezza viene parecchio mitigata e risulta naturale concentrarsi su altri aspetti dell'esperienza d'uso, in primo luogo il feedback alla pressione degli stick analogici (identici a quelli del gamepad ufficiale), gli ottimi trigger, un sistema di vibrazione ormai praticamente indistinguibile da quello messo a punto da Microsoft e dei pulsanti principali dotati di una corsa maggiore, dunque meno piacevoli ma ugualmente precisi.

Le funzionalità extra assegnabili al d-pad del Turtle Beach REACT-R

Gli Action Button posteriori fanno tutta la differenza del mondo, è chiaro: si tratta di una feature tipica dei pro controller e la possibilità di programmarli al volo, senza la necessità di ricorrere a un PC, è davvero una gran comodità perché consente di impostare il layout in maniera differente a seconda del titolo con cui ci stiamo cimentando. Il cambio marcia in Forza Horizon 5? Ricarica e salto in Call of Duty: Warzone? Consumabili e schivata in Lies of P?

Come detto mancano i trigger istantanei, ma per il resto c'è davvero poco di cui lamentarsi per 34,99€. Le funzionalità audio, in particolare, sono le stesse che ritroviamo sulle cuffie Turtle Beach di fascia alta e forniscono anch'esse un aiuto non indifferente: la tecnologia Superhuman Hearing permette di individuare meglio gli avversari nei contesti multiplayer competitivi, il tasto mute è molto pratico e i controlli per la chat da assegnare al d-pad sono un extra che può tornare utile.