Alan Wake 2, gli Old Gods of Asgard si esibiranno ai The Game Awards 2023

Gli Old Gods of Asgard, la band presente nella campagna di Alan Wake 2, interpretata dai componenti del gruppo Poets of the Fall, si esibiranno dal vivo durante i The Game Awards 2023: lo ha annunciato Geoff Keighley.

Si tratta senza dubbio di un esperimento molto interessante, che ribadisce l'importante tradizione musicale per l'evento organizzato da Keighley, che ogni anno ospita importanti artisti sul proprio palco e siamo sicuri non mancherà di assegnare qualche premio ad Alan Wake 2, appunto.

Il titolo di Remedy Entertainment è infatti presente fra le nomination per i The Game Awards 2023, concorrendo in diverse categorie fra cui quella di Game of the Year, e considerata la sua straordinaria qualità è difficile che Sam Lake e colleghi tornino a casa a mani vuote.