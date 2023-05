Turtle Beach Stealth Pro: la recensione delle cuffie wireless universali con batteria intercambiabile

Speriamo di avervi incuriosito con questa piccola (ma non esagerata) presentazione delle cuffie wireless top di gamma firmate Turtle Beach. Ci sono però ancora molte cose da dire, per sviscerare le peculiari caratteristiche del dispositivo, valutare il lavoro svolto sul loro design e capire come si integrano nella routine quotidiana dei videogiocatori. Vi invitiamo dunque a proseguire nella nostra recensione.

Il ragionamento appena fatto risulta valido anche nella fase di acquisto di un headset da gaming . E se vi dicessimo però che esiste un prodotto completo, capace di darvi la massima libertà d'azione con il collegamento wireless, la compatibilità universale con ogni dispositivo, un ottimo sound, la cancellazione attiva del rumore, un solidissimo microfono e ancora tanto altro? Ebbene, abbiamo appena descritto in poche parole le nuove cuffie Turtle Beach Stealth Pro , un headset di fascia elevata che punta proprio a soddisfare i videogiocatori più esigenti. Ovviamente il prezzo da pagare per ottenere tutte queste funzionalità non è basso, ed infatti questo dispositivo supera agilmente la soglia dei 300€.

Nonostante l'ampia offerta nel mercato degli accessori da gaming, non è affatto semplice trovare un prodotto universale capace di racchiudere gran parte delle funzioni desiderate dal consumatore finale. Pure considerando i prodotti di fascia elevata, spesso ci imbattiamo in delle criticità piuttosto importanti o delle feature che non sono state implementate a dovere. Tutto ciò si traduce nel fatto di dover scendere a dei compromessi nella scelta del prodotto che più si avvicina alle nostre esigenze, sacrificando magari alcuni aspetti che però rimangono rilevanti per la nostra esperienza d'uso.

L' headset è dotato inoltre della cancellazione attiva del rumore , una funzionalità piuttosto rara per le cuffie da gaming. Questa è in grado di attenuare in maniera significativa i rumori circostanti, offrendoci un'esperienza d'uso ottimale anche in ambienti esterni. Tale funzionalità è resa possibile grazie a diversi microfoni posizionati sull'headset, che oltre a ridurre i rumori, fungono da microfoni veri e propri per l'utilizzo più casual delle cuffie.

Passiamo quindi a uno dei punti forti delle Turtle Beach Stealth Pro: le batterie intercambiabili . Il dongle USB utilizzato per trasmettere l'audio funge anche da base di ricarica per una delle due batterie presenti nella confezione delle cuffie. In questo modo avrete sempre a vostra disposizione una batteria carica da utilizzare, che renderà l'autonomia del dispositivo pressoché infinita. E qualora le due batterie non vi dovessero bastare, potete sempre acquistarne una terza direttamente dal sito ufficiale del produttore. L' autonomia dichiarata per ogni singola cella è di circa 12 ore di utilizzo .

Sul fronte connettività, queste cuffie possiedono un duplice collegamento wireless con un dongle USB da 2,4 GHz ed il classico Bluetooth 5.1 . Questo elemento le rende universalmente compatibili con qualsiasi dispositivo e console, dalle macchine da gioco Sony a quelle Microsoft, passando per Nintendo Switch, PC, Mac ed in generale con tutti i dispositivi dotati di un modulo Bluetooth. Dovete fare attenzione al modello scelto, perché solamente la versione Xbox delle cuffie offre la compatibilità universale appena descritta, mentre il modello PlayStation non è compatibile con le console Microsoft. Scelta piuttosto anomala e chiaramente legata a una questione di licenze visto che il prezzo dei due modelli risulta essere perfettamente identico.

Com'è logico aspettarsi, la scheda tecnica delle Turtle Beach Stealth Pro risulta bella lunga e articolata. Ci sono di fatto numerosi dettagli e sfaccettature da tenere in considerazione, ma partiamo con ordine parlando anzitutto delle caratteristiche più comuni. All'interno degli ampi padiglioni over-ear troviamo due driver da 50 millimetri con magneti al neodimio , che ricoprono lo spettro di frequenze dai 10 Hz ai 22 kHz. La risposta in frequenza supera quindi leggermente quella udibile, per garantire la massima fedeltà del suono anche nella vicinanza dei due estremi.

Design

I cuscinetti delle Turtle Beach Stealth Pro sono realizzati in similpelle, la quale scalda un po', ma permette un ottimo isolamento passivo

Non è affatto semplice giudicare il design di queste Turtle Beach Stealth Pro, perché è necessario considerare un mix di fattori che vanno in contraddizione tra di loro. Il primo impatto con l'headset non ci ha convinto del tutto. Il design delle Turtle Beach Stealth Pro non ha una filosofia ben definita. Non sembrano delle classiche cuffie da gaming, con linee particolarmente aggressive o dotate di luci RGB che spesso abbiamo visto nei prodotti della concorrenza. Dall'altra parte non si avvicinano nemmeno al design delle cuffie wireless come le Sony WH o le Bose QuietComfort. Ci siamo trovati tra le mani un'estetica sicuramente pulita e minimale, che però non si contraddistingue particolarmente per la sua eleganza o per elementi di spicco.

La struttura portante in alluminio, l'archetto in similpelle e gli ampi padiglioni imbottiti da un materiale in memory foam di alta qualità rispecchiano i valori attesi da un headset in questa fascia di prezzo. Osservando però con maggiore attenzione la parte esterna dei padiglioni si può facilmente rimanere delusi dalla scelta di materiali plastici che non trasmettono particolari sensazioni alla vista o al tatto. In generale le superfici più esposte ci sono sembrate piuttosto sensibili ai graffi, soprattutto la parte dove viene inserito il microfono e lo sportello magnetico che ricopre l'alloggiamento della batteria rimovibile. Il pulsante multifunzione posizionato sul padiglione destro è realizzato con una plastica molto economica e la sua corsa verticale risulta essere un po' incerta.

Nell'immagine potete vedere il pulsante multifunzione sulla parte esterna del padiglione destro, oltre ai tre pulsanti nella parte più interna

Sollevando le cuffie dalla confezione abbiamo subito notato il loro peso non indifferente, che raggiunge i 402 grammi. L'archetto delle Turtle Beach Stealth Pro è però molto flessibile ed unito all'adattabilità dei cuscinetti, garantisce un'ottima vestibilità, indipendentemente dalle dimensioni del cranio e dalle ore di utilizzo. Il materiale memory foam si appoggia delicatamente attorno ai lobi e crea una sensazione di isolamento molto piacevole. Purtroppo però la copertura è in pelle sintetica e questo potrebbe far sudare nei mesi più caldi dell'anno.

L'implementazione del microfono rimovibile è veramente il punto più basso raggiunto da questo headset sul fronte del design. Non capiamo la scelta di collegare l'asta alla parte esterna dei padiglioni, invece di essere inserito dove troviamo i tre comandi, cosa che lo allontana dalla nostra bocca. Inoltre, è realizzato con un materiale plastico flessibile con una capsula finale che può essere paragonata a livello estetico agli headset di fascia bassa.

L'asta del microfono rimovibile delle Turtle Beach Stealth Pro non spicca affatto dal punto di vista del design

Sul fronte dei comandi e delle regolazioni troviamo tre pulsanti sul padiglione destro, molto simili e vicini tra loro. Se non fosse per la parte ruvida di uno dei tre, diventerebbe estremamente difficile distinguerli. Quello centrale serve per l'accensione dell'headset, quello sotto per gestire il Blutetooth ed infine quello superiore per attivare la funzionalità di Superhuman Hearing, ma se tenuto premuto può anche disattivare il microfono (sia quello integrato che quello sull'asta). Ci sono poi due ulteriori input che possiamo utilizzare sull'headset: un pulsante sulla parte esterna del padiglione destro e la superfice ruotabile attorno ad esso. Questi di default attivano la cancellazione del rumore e regolano il volume dell'headset. Possono però essere configurati a piacimento nell'applicazione dedicata, come vedremo nella successiva sezione dedicata all'esperienza d'uso.

Il dongle USB funge sia da trasmettitore dell'audio attraverso il canale wireless da 2,4 GHz che da caricatore della batteria intercambiabile

Infine dobbiamo menzionare anche il dongle USB per il collegamento wireless da 2,4 GHz. Non si tratta infatti della classica penna USB, ma di una vera e propria base di ricarica per la batteria intercambiabile, con una forma circolare elegante. Nella parte superiore troviamo un anello che ci indica lo stato di collegamento dell'headset e lo stato di attivazione del microfono. Turtle Beach ha implementato anche una porta USB per ricaricare un dispositivo secondario, in modo da non perdere del tutto l'utilizzo della porta alla quale colleghiamo il dongle. Sulla parte superiore c'è un semplice vano per la batteria intercambiabile, che una volta inserita, verrà ricaricata automaticamente. Per concludere, c'è anche un pratico switch che ci permette di passare dalla modalità PC a quella console. Per il modello Xbox invece, troveremo le due opzioni "Xbox" e "PC", dove la seconda funziona perfettamente anche con le console PlayStation.