Kena: Bridge of Spirits potrebbe arrivare anche su Xbox Series X|S e One

Kena: Bridge of Spirits, l'apprezzato action adventure di Ember Lab, potrebbe arrivare anche su Xbox Series X|S e Xbox One una volta terminato il periodo di esclusività per console PS5 e PS4, stando a quanto suggerito dagli autori su Twitter.

In risposta a un utente deluso dal fatto che il gioco non sia ancora arrivato sulle piattaforme verdicrociate, l'account ufficiale di Ember Lab ha risposto "mai dire mai!", suggerendo per l'appunto che Kena: Bridge of Spirits prima o poi potrebbe arrivare anche su Xbox. Viene specificato tuttavia che al momento non ci sono piani concreti da annunciare, quindi in ogni caso cis sarà da attendere.

Kena: Bridge of Spirits è arrivato su PS5, PS4 e PC il 21 settembre del 2021. È passato dunque oltre un anno e mezzo dal lancio e quindi i tempi potrebbero essere ormai maturi per un possibile approdo anche su Xbox. Lo stesso vale anche per Stray, che l'ESRB recentemente ha classificato le versioni Xbox Series X|S e One.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action adventure in terza persona ambientato in un mondo fiabesco che pad alla mano ci ha sorpreso in positivo, come potrete leggere nella nostra recensione. Segnaliamo a tal proposito che dal mese scorso il gioco fa parte del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.