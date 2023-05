SEGA sta pensando di alzare il prezzo dei suoi giochi

SEGA ha svelato che potrebbe aumentare il prezzo dei propri videogiochi. L'informazione è stata condivisa dal CEO Haruki Satomi e dal CFO Koichi Fukazawa durante un Q&A a seguito della pubblicazione del rapporto finanziario dell'ultimo anno fiscale.

"Nel mercato globale, i titoli AAA per console sono stati venduti a 59,99 dollari per molti anni, ma nell'ultimo anno sono apparsi titoli venduti a 69,99 dollari", ha dichiarato SEGA in una trascrizione da noi tradotta in italiano e precedente tradotta dal giapponese all'inglese. "Vorremmo rivedere i prezzi dei titoli che riteniamo commisurati agli aumenti di prezzo, tenendo anche d'occhio le condizioni del mercato".

In altre parole, SEGA non ha ancora deciso in modo definitivo di aumentare il prezzo dei propri giochi (o perlomeno di alcuni dei AAA più importanti), ma come è ovvio sta considerando la cosa. La compagnia si baserà sulle condizioni del mercato e su quella che considera la scelta migliore per aumentare i guadagni. Un prezzo superiore può infatti aumentare gli introiti ma potrebbe anche diminuire le vendite al lancio.

Take-Two, Sony e Activision hanno da tempo aumentato il prezzo dei propri giochi, seguiti da EA e Square Enix. Microsoft e Nintendo hanno pubblicato il proprio primo gioco a 70 dollari questo mese (Redfall e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) mentre Ubisoft ha affermato che il lungamente rimandato Skull & Bones sarà il suo primo gioco a 70 dollari.

SEGA, invece, ha pubblicato Sonic Frontiers a 59.99 dollari, quindi non ha ancora compiuto il passo. Il gioco del riccio blu ha venduto oltre 3.5 milioni di unità entro la fine di marzo 2023. Difficile dire se un prezzo superiore avrebbe fatto calare tale cifra in modo considerevole.