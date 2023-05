The Division 2 sarà gratis questo fine settimana su PlayStation, Xbox e PC

Questo fine settimana sarà possibile giocare a The Division 2 gratuitamente, offre la casa. Ubisoft ha infatti annunciato un nuovo free weekend dedicato all'MMO, che si svolgerà tra il 18 e il 21 maggio.

Nello specifico, ecco date e orari esatti per apertura e chiusura dei server della prova gratuita:

Apertura server:

PC: 18 maggio alle 18:00

PlayStation: 18 maggio alle 20:00

Xbox: 18 maggio alle 19:00

Chiusura server:

PC: 22 maggio alle 18:00

PlayStation: 22 maggio alle 20:00

Xbox: 22 maggio alle 10:00

Il precaricamento della versione PC (Epic Games Store e Ubisoft Connect) è già disponibile, così come quello della versione PS4 su PlayStation Store. Su Xbox Store invece dovrebbe iniziare a breve.

Questa versione di prova include tutti i contenuti della Standard Edition di The Division e permette quindi di provare tutti i contenuti del gioco base, nonché tutti quelli aggiunti successivamente e le modifiche fatte fino ad ora.

Come di consueto in questo caso, tutti i progressi fatti dai giocatori verranno mantenuti e trasferiti nel caso decidiate di acquistare The Division 2, che tra l'altro attualmente è in offerta al prezzo di 4,49 euro e lo rimarrà fino al 25 maggio 2023.