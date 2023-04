PlayStation Plus Extra e Premium, aprile 2023: scopriamo Kena: Bridge of Spirits e DOOM Eternal

Gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vedranno l'arrivo ad aprile 2023 di tanti nuovi giochi, a partire da Kena: Bridge of Spirts e DOOM Eternal.

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium vedranno il catalogo della piattaforma digitale arricchirsi di tanti nuovi arrivi a partire dal 18 aprile 2023, da Kena: Bridge of Spirits a DOOM Eternal, passando per lo sportivo a base multiplayer Riders Republic e il frenetico sparatutto Wolfenstein 2: The New Colossus. Si tratta tuttavia solo di alcune delle uscite di questo mese per un servizio che continua a crescere e a consolidare la propria offerta, ponendosi come una sottoscrizione molto interessante in particolare per i neo-possessori di una PS5. Detto questo, qual è il gioco migliore di aprile 2023 per gli utenti Extra e Premium? Stando al nostro sondaggio, è una bella gara fra Kena: Bridge of Spirits e DOOM Eternal, entrambi con oltre il 30% delle preferenze.

Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits, la protagonista tende l'arco contro un nemico Titolo d'esordio di Ember Lab, Kena: Bridge of Spirits è un'avventura caratterizzata da una grande atmosfera e da un riuscito mix di elementi esplorativi e fasi action. La storia che viene raccontata è appunto quella di Kena, una giovane guardiana che parte alla ricerca del Santuario della Montagna per impedire che una forza malvagia distrugga la foresta che ha giurato di proteggere. Il viaggio si rivela più complicato del previsto a causa della corruzione che attacca gli esseri viventi e di una serie di situazioni che richiederanno l'intervento della ragazza, per fortuna supportata dai Rot: minuscoli spiriti elementali che la accompagneranno in questa difficile missione, rivelandosi particolarmente utili durante i combattimenti con le creature magiche che proveranno a ostacolare il nostro cammino. Il gioco, caratterizzato da uno stile grafico vicino a quello dei lungometraggi Disney Pixar, ha il sapore di una fiaba e può contare su meccaniche semplici ma efficaci, che si sviluppano nell'ambito di una campagna che ci terrà occupati almeno per una decina di ore: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Kena: Bridge of Spirits.

DOOM Eternal DOOM Eternal, un furioso scontro a fuoco L'ultimo capitolo della nuova serie sparatutto targata id Software, DOOM Eternal ci mette nuovamente al comando dell'inarrestabile DOOM Slayer, che si trova a dover proteggere il pianeta Terra dall'invasione di orde di creature infernali. Per portare a termine questa difficile missione potremo attingere a un arsenale sterminato e devastante, capace di innescare sequenze altamente spettacolari. Il gameplay si conferma infatti un frenetico run & gun in cui ci si muove di continuo mentre si spara contro i nemici utilizzando qualsiasi risorsa a propria disposizione, per poi mettere a segno violente finisher grazie a cui ricavare energia vitale e munizioni extra con cui proseguire la battaglia. Fra uno scontro e l'altro, ad ogni modo, ci sarà spazio anche per sessioni a piattaforme e qualche enigma ambientale: tutti i dettagli nella recensione di DOOM Eternal.

Riders Republic Riders Republic e le spettacolari gare in bici Lo sportivo estremo di Ubisoft approda nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, portando con sé l'interessante approccio a mondo aperto a base multiplayer di un'esperienza pensata per essere fruita in compagnia, accedendo a server pieni di utenti pronti a dar vita a sfide spettacolari ed entusiasmanti nelle varie attività disponibili: sci e snowboard, mountain bike, tuta alare e jet wing. Accomunate da un'interpretazione arcade votata all'immediatezza e a un divertimento spensierato, le discipline di Riders Republic presentano sfide e modalità differenti, a tutto vantaggio della varietà, chiedendoci spesso e volentieri di affrontare situazioni inedite all'interno di una playlist che si trasforma così in un percorso complesso e affascinante, con sempre una grande attenzione alla libertà. Avete letto la recensione di Riders Republic?

Wolfenstein 2: The New Colossus Wolfenstein II: The New Colossus, Blazkowicz è nei guai Wolfenstein 2: The New Colossus ci catapulta nuovamente nel mondo alternativo in cui i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale e ora controllano i territori conquistati con una spietata violenza. Dopo aver inflitto al regime un duro colpo in The New Order, B.J. Blazkowicz torna in campo nonostante le tremende ferite subite, utilizzando un'antica armatura che lo rende ancora più forte. Non solo: nel corso della campagna il soldato americano entrerà in possesso di potenziamenti che trasformano l'esperienza, aggiungendo nuove possibilità alla formula run & gun che ben conosciamo e che anche qui riesce a dar vita a combattimenti dinamici e spettacolari; il tutto mentre la coinvolgente trama e i suoi tanti personaggi vengono raccontati in maniera magistrale. Ulteriori dettagli nella recensione di Wolfenstein 2: The New Colossus.