Ragazzino accoltellato a Mill Creek dopo aver chiamato "NPC" uno sconosciuto

Un ragazzino di undici anni è stato accoltellato più volte da uno sconosciuto ventinovenne all'interno di un discount della catena Dollar Tree a Mill Creek, Washington, a quanto pare perché lo aveva chiamato "NPC".

Stando alle ricostruzioni, la vittima dell'aggressione, Joshua Federov, era in compagnia di un amico quando ha cominciato a insultare in questo modo un ragazzo di ventinove anni, Joshua David Pence, che per tutta risposta ha tirato fuori un coltello e ha cominciato a inseguirlo fra le corsie del negozio.

L'inseguimento ha avuto un epilogo drammatico, visto che Pence è riuscito a colpire diverse volte il ragazzino, perforandogli il fegato e un polmone. Ferite fortunatamente non mortali per l'undicenne, che è già stato dimesso dall'ospedale mentre il suo assalitore è in arresto: sulla sua testa pendono due capi d'accusa.

Come sappiamo, i non-player character, in italiano PNG (personaggi non giocanti), sono quelle figure gestite dalla CPU all'interno dei giochi che prevedono appunto la presenza negli scenari di personaggi al di fuori di quelli che possiamo controllare direttamente.

Sembra tuttavia che l'acronimo in questione venga usato sempre più spesso come insulto per indicare una persona dai comportamenti automatici e/o stupida come se venisse controllata da un'intelligenza artificiale basilare.