Elden Ring vince un Nebula Award 2023, a nome di Miyazaki e George R.R. Martin

Elden Ring ha vinto un nuovo premio, più di un anno dopo la sua pubblicazione. Il gioco di ruolo d'azione di FromSoftware ha ottenuto un Nebula Award 2023, un premio per il fantasy e il sci-fi che premia le migliori opere letterarie, incluse le sceneggiature dei videogiochi.

Il premio è stato consegnato sia a Hidetaka Miyazaki che a George R. R. Martin. Ricordiamo che Martin ha realizzato la storia del passato del mondo di gioco sulla base delle indicazioni di FromSoftware. Il team giapponese capitanato da Miyazaki ha poi deciso gli effetti eventi del gioco e ha usato le creazioni di Martin per realizzare la lore di Elden Ring. Per Miyazaki si tratta del primo Nebula Award, mentre è il terzo per George R.R. Martin.

Considerando l'ampiezza della narrativa di Elden Ring, la massiccia quantità di personaggi intessenti, la grande interconnessione delle storie dell'Interregno che spaziano dalle profondità della terra per arrivare fino a ciò che si nasconde oltre le stelle, crediamo che il premio sia più che meritato.

Elden Ring ha vinto molteplici premi in ambito videoludico, ma è positivo vedere un riconoscimento da parte di un sistema di premiazione che si focalizza prima di tutto sulla letteratura.

Il successo di Elden Ring sembra inoltre destinato a proseguire visto che è in sviluppo un nuovo DLC, Shadow of the Erdtree, che pare previsto non a breve termine.