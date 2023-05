Horizon Forbidden West: Burning Shores, la patch 1.24 risolve un bug della versione italiana

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.24 di Horizon Forbidden West: Burning Shores, ora disponibile disponibile solo su PS5 dato che l'espansione non è uscita su PS4 e la maggior parte delle novità riguarda proprio questo DLC.

L'aggiornamento di oggi risolve un problema di localizzazione relativo anche alla versione italiana legato alle statuette del quiz Dinodigits del Pangea Park, che rendeva praticamente impossibile completare questa attività extra senza ricorre ad aiuti esterni (a tal proposito, ecco la nostra guida con la soluzione al quiz e dove trovare tutte le statuette).

Detto questo la lista delle modifiche della patch 1.24 di Burning Shores è davvero lunga e include fix per bug che impedivano la progressione o l'ottenimento delle ricompense nelle missioni principali, secondarie e attività extra come le catture aeree e i Calderoni, oltre ad altri problemi minori più e meno noti.

Inoltre sono stati anche risolti vari crash dell'applicazione e migliorate le performance globali, riducendo i casi in cui si verificano cali del framerate. Trovate le note ufficiali di Horizon Forbidden West: Burning Shores nel subreddit ufficiale del gioco a questo indirizzo, purtroppo per il momento solo in inglese.

Nel frattempo la serie Horizon di Guerrilla Games si sta rivelando sempre più un successo e pochi giorni fa ha superato quota 32 milioni di copie vendute.