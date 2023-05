Riot Games paga $100 milioni per le accuse di discriminazione di genere e il CEO si dimette

Riot Games dovrà pagare 100 milioni di dollari a 1.548 donne che sono o erano dipendenti della compagnia, come parte di un accordo in una causa collettiva del 2018 sulla discriminazione di genere. I nuovi dettagli provengono da un documento depositato in aprile da Rust Consulting. I pagamenti segnano la fine di una causa collettiva iniziata nel 2018, risolta nel 2021 e approvata da un tribunale nel luglio 2022.

Da quando la causa è stata intentata, Riot ha annunciato varie iniziative, tra cui l'assunzione di un chief diversity officer, vari rapporti e piani interni rivolti al miglioramento della cultura dell'ambiente di lavoro e ha pubblicato rapporti annuali sulla diversità e l'inclusione per mostrare i suoi progressi. Il mese scorso ha pubblicato il rapporto per il 2022, in cui l'azienda afferma che le donne rappresentano ora il 27,5% del personale e il 25,9% del personale dirigente (entrambe le cifre rappresentano un aumento rispetto al 24% e al 20% del 2020).

Ciò detto, nel 2019 è stata avviata un'altra causa contro Riot e l'amministratore delegato Nicolo Laurent da parte dell'ex dipendente Sharon O'Donnell che ha lavorato come assistente esecutiva di Laurent fino a quando è stata licenziata nel luglio 2020. La causa conteneva varie accuse di comportamenti inappropriati e sessualmente allusivi. Un'indagine interna di Riot ha concluso "che non vi sono prove che Laurent abbia molestato, discriminato o compiuto ritorsioni nei confronti di Sharon O'Donnell". Non è chiaro se la causa sia ancora in corso o sia stata risolta.

Riot Games

Non sappiamo quindi se sia un coincidenza il fatto che Laurent ha ora deciso di lasciare il proprio ruolo proprio ora che la causa per la discriminazione di genere sta per concludersi. Il nuovo CEO di Riot sarà A. Dylan Jadeja, che è entrato a far parte della società come Chief Financial Officer nel 2011, è diventato Chief Operating Officer nel 2014 e Presidente nel 2017. I due lavoreranno insieme nei prossimi mesi nel mentre Jadeja fa la transizione verso il nuovo ruolo.

Laurent afferma che non si unirà a un'altra azienda e continuerà a lavorare per Riot in qualità di consulente. L'uomo non ha commentato nessuna delle varie cause intentate contro l'azienda nel corso del suo mandato in modo diretto, ma afferma che uno dei maggiori punti di forza di Jadeja è "l'empatia".