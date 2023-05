Pokémon GO: arrivano le Master Ball, dopo quasi sette anni dal lancio

Niantic ha annunciato che presto i giocatori di Pokémon GO potranno mettere le mani sulle preziose Master Ball, ovvero le migliori Poké Ball sulla piazza, dopo quasi sette anni dal lancio del gioco su dispositivi mobile.

Apparsa sin dalla prima generazione di giochi Pokémon, la Master Ball permette di acciuffare qualsiasi Pokémon (tranne quelli speciali impossibili da catturare) senza possibilità di fallire. Non a caso solitamente è possibile ottenerne solo una in ogni gioco.

La novità è stata annunciata sul blog ufficiale di Pokémon GO, dove gli sviluppatori di Niantic confermano che anche nel loro gioco la Master Ball sarà infallibile, "sia in natura, dopo i raid, tramite i moduli esca o aroma avventura giornaliera".

Tutti i giocatori potranno ottenerne una grazie a una ricerca speciale gratuita che verrà introdotta nella Stagione 10: Ascesa degli Eroi. La storia finale avrà inizio il 22 maggio alle 10:00 italiane e sarà disponibile fino al 1 giugno 2023, sempre alla stessa ora. Tutti gli allenatori e le allenatrici di Pokémon GO che la completeranno riceveranno in dono una Master Ball come ricompensa.

Niantic suggerisce che verranno offerte ulteriori possibili "per acquistarne altre su Pokémon GO", segno che forse in futuro ci saranno altri eventi con questo premio in palio e/o che diventeranno oggetti a pagamento del negozio, ma per saperlo con certezza dovremo attendere ulteriori novità in merito.