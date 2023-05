Assassin's Creed: Ubisoft sta per lanciare una nuova serie di NFT dedicati?

Ubisoft ha preso accordi con Integral Reality Labs per la realizzazione di una serie di NFT legati alla serie Assassin's Creed, facendo pensare alla prossima distribuzione di questi da parte del publisher, in qualche forma.

I nuovi prodotti della serie vengono definiti "Smart Collectibles", in base a quanto riferito da quello che sembra essere l'account Twitter ufficiale di questa iniziativa. Questi dovrebbero consentire agli acquirenti di ottenere anche una versione fisica degli NFT, che può anche essere "personalizzata e aggiunta alla propria collezione di Smart Collectibles".



Stando a quanto riferito sul sito ufficiale smartcollectables.io, sembra che i primi NFT di Assassin's Creed siano in arrivo prossimamente, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa. A quanto pare, l'ottenimento di questi NFT si sviluppa in quattro fasi: per prima cosa bisogna attendere il drop della "digital soul", poi scegliere la rarità, che ha diversi tier, poi c'è la personalizzazione delle caratteristiche e infine bisogna "risvegliare" lo Smart Collectible attraverso l'app companion.

Restiamo in attesa di eventuali spiegazioni ulteriori da parte di Ubisoft per capire meglio come funzionino queste particolari forme di NFT collezionabili.