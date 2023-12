The Game Awards: i 10 giochi che vorremmo vedere nella 'Notte degli Oscar' dei videogiochi

Siamo giunti alla fine del 2023 e, come da tradizione, non poteva mancare la cerimonia dei The Game Awards di Geoff Keighley, programmata nella notte del 7 dicembre. Questo vuol dire che, per il nostro fuso orario, da noi la diretta inizierà l'8 dicembre alle ore 1:30. Nonostante l'orario possa risultare scomodo per molti, la redazione di Multiplayer.it seguirà la diretta su Twitch, accompagnandovi durante la lunga notte di premiazioni.

Quest'anno è stato particolarmente ricco di giochi importanti, rendendo difficile prevedere il vincitore del Gioco dell'Anno tra Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La competizione non si limita al titolo di gioco migliore del 2023, ma comprende anche categorie importanti come Miglior Narrativa, Miglior Gioco d'Azione, Miglior Direzione Artistica, e molte altre.

Negli anni, l'evento dei The Game Awards si è rivelato non solo una celebrazione dei mesi passati, ma anche un palco importante per presentare nuovi giochi o annunciare tutte le novità dei prodotti più attesi. Non tutte le edizioni hanno raggiunto i picchi del 2019, in cui sono state presentate Xbox Series X e il primo trailer di Senua's Saga: Hellblade II, ma ci sono sempre state sorprese sufficienti a rendere la nottata avvincente, un modo perfetto per concludere l'anno in bellezza.

In questo articolo, vi diremo i 10 giochi che vorremmo sul palco dell'edizione 2023 dei The Game Awards.