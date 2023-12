Dragon Age: Dreadwolf: trailer annuncia quando sarà presentato il gioco

Bioware ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Age: Dreadwolf per annunciare quando sarà presentato ufficialmente il gioco: estate 2024 . Quindi viene confermata la possibilità che potremo giocarci entro il prossimo Natale, considerando anche gli anni di sviluppo.

Il video

Il video in sé non mostra gameplay, ma è comunque suggestivo, dato che svela scampoli della mappa di gioco, compresa la città di Treviso, dove potrebbero servire un ottimo radicchio, che deve avere un ruolo fondamentale considerando come viene mostrata nel trailer.

In realtà ci sono anche alcune panoramiche in engine che svelano il lavoro compiuto da Bioware per costruire il gioco. Oltre ai tetti della città di Treviso, viene mostrato anche un paesaggio particolarmente tortuoso e affascinante di Rivain, con alcune rovine posizionate di fronte al vasto mare.

Infine, viene mostrato un luogo decisamente più oscuro e minaccioso, dove sicuramente non saremo accolti con i guanti (magari quelli chiodati sì).

La vera notizia è comunque che finalmente sappiamo quando vedremo l'ultima fatica di Bioware in azione, con la speranza che sia il gioco del rilancio, capace di salvare lo studio di sviluppo che viene da una lunga scia di lanci problematici. Leggasi Mass Effect: Andromeda e Anthem.