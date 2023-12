Dave the Diver ha venduto più di 2 milioni di copie

Lo studio di sviluppo Mintrocket ha pubblicato un post sul blog ufficiale di Unity, aggiornando sulle copie vendute da Dave the Diver : più di 2 milioni . Il gioco è stato lanciato il 28 giugno 2023 ed è riuscito a vendere più di un milione di copie nel giro di due settimane. Quindi le vendite sono rimaste elevate, superando i 2 milioni nel giro di pochi mesi. Naturalmente si è rivelato un successo per lo studio di sviluppo e l'editore Nexon.

Storia di un successo

Dave the Diver non ha solo venduto bene, ma ha anche incontrato i favori del pubblico. Attualmente su Steam vanta il 97% di recensioni positive, su più di 70.000. Inoltre ha raggiunto un picco massimo di giocatori di 98.480, una rarita per una produzione single player così piccola (è stato sviluppato da un team di 27 persone).

Recentemente Dave the Diver è stato al centro di qualche polemica per la sua inclusione nella categoria indie dei The Game Awards 2023, considerata errata dato che Mintrocket è una sussidiaria di Nexon, una multinazionale del settore multimiliardaria. Comunque sia è indubbio che si tratti di un titolo di grande qualità, come sottolineato anche nella nostra recensione.

A caratterizzarlo non è solo l'originalità del tema, ma anche il mix tra grafica 3D e pixel art davvero riuscitissimo e affascinante.