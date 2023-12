Cyberpunk 2077, trailer presenta le novità dell'aggiornamento 2.1

Fra le altre cose, vedremo l'arrivo della metro , di nuovi veicoli e gare per impiegarli al meglio, inseguimenti inediti e una gran quantità di miglioramenti dedicati a tutti gli aspetti dell'esperienza.

Una rimonta fenomenale

A pochi giorni dalla notizia che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è a quota 4,3 milioni di unità vendute, si conferma la rimonta fenomenale dell'action RPG di CD Projekt RED, che è stato capace di recuperare terreno e fiducia rispetto a un lancio molto problematico.

A questo punto la speranza è che lo studio non faccia ulteriori passi falsi con i suoi prossimi progetti, in particolare il nuovo capitolo di The Witcher, a cui sta lavorando il grosso del team polacco.