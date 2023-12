The Last of Us Parte 2 Remastered: un video mostra la WLF Edition, preorder da domani

Naughty Dog ha pubblicato un video per presentare i contenuti della WLF Edition di The Last of Us Parte 2 Remastered, che potrà essere prenotata a partire da domani in esclusiva su PlayStation Direct.

Annunciato il mese scorso, The Last of Us Parte 2 Remastered offrirà agli utenti una versione nativa per PS5 del secondo episodio della celebre saga, con tutta una serie di miglioramenti tecnici rispetto a quanto visto su PS4.

La WLF Edition, pensata per gli appassionati più esigenti, includerà una copia fisica del gioco, una custodia steelbook, una patch del WLF, quattro spille e ben quarantasette carte collezionabili (otto olografiche) provenienti direttamente dall'avventura di Ellie.