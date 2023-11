The Last of Us Parte 2 Remastered, l'annosa questione: ce n'era davvero bisogno?

The Last of Us Parte 2 Remastered è stato annunciato da Naughty Dog un paio di giorni fa, con tanto di data di uscita fissata al prossimo 19 gennaio, i primi dettagli sui contenuti e la conferma che i possessori dell'originale per PS4 potranno ottenere la nuova versione del gioco tramite un upgrade da 10€.

Ce n'era davvero bisogno? È questa la domanda che si pongono molti utenti, rilanciando una polemica che va avanti ormai da anni e che in questo caso viene enfatizzata da fattori puramente cronologici, se consideriamo che il secondo capitolo dell'esclusiva PlayStation è stato pubblicato nel giugno del 2020, poco più di tre anni fa.

È senz'altro legittima la volontà di avere una versione nativa per PS5 di uno dei titoli più importanti di sempre per Sony, migliorata sotto il profilo tecnico con le classiche due modalità grafiche, caricamenti veloci, texture a risoluzione più alta, ottimizzazioni varie e supporto al DualSense.

Non solo: The Last of Us Parte 2 Remastered potrà contare anche su nuovi contenuti come i Lost Levels e il commento audio del director Neil Druckmann, della narrative lead Halley Gross e degli attori Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey, nonché sulla modalità roguelike No Return e sul minigame della chitarra liberamente accessibile.