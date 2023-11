Bulletstorm VR rinviato, ecco la nuova data d'uscita

L'editore People Can Fly e lo studio di sviluppo Incuvo hanno annunciato che Bulletstorm VR è stato rinviato. Contestualmente hanno svelato la nuova data d'uscita: 18 gennaio 2024. Quindi non più il 14 dicembre 2023, per l'infelicità di chi avrebbe voluto giocarci prima di Natale (o per Natale). Come saprete, sarà disponibile per PS VR2, PC e Quest.

Il motivo per il rinvio è abbastanza classico: ci vuole più tempo per rifinirlo.