Roblox: 7 miliardi di spesa dei giocatori su mobile, dowload vicini a 1 miliardo

Roblox rimane una delle applicazioni mobile che produce più ricavi a livello globale, con più di 7 miliardi di dollari spesi dagli utenti su iOS e Android, calcolati aggiungendo la fetta dei negozi (in media il 30%) ai ricavi dichiarati dalla compagnia, che ammontano a più di 4,2 miliardi di dollari. Inoltre sta per raggiungere il miliardo di download .

Un successo globale

Roblox è un successo globale

La nazione in cui Roblox è prodotto più ricavi è gli USA (58% del totale), seguita da Regno Unito (7%), Canada (4%), Corea del Sud (4%) e Australia (3%).

I download globali sono a quota 995 milioni, dei quali il 20% negli Stati Uniti, il 12% in Brasile, il 6% in Messico, il 5,6% in Indonesia e il 5,5% in Russia.

Considerate che App Magic non traccia accordi di licenza, ricavi provenienti dalle pubblicità e royalty. Quindi i ricavi di Roblox sono sicuramente molto più alti di quelli indicati.

Per dire, i ricavi degli acquisti in gioco del 2022 sono stati 800 milioni di dollari, ossia il 13% in meno dell'anno precedente, ma i ricavi complessivi sono cresciuti del 16%, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari.

Roblox è attualmente il gioco free-to-play più scaricato del 2023, con più di 190 milioni di download. Seguono Subway Surfers, Ludo King, Candy Crush Saga e Royal Match. Sempre per il il 2023, è la quinta applicazioni per acquisti in gioco, con più di 753 milioni di dollari di ricavi. È dietro solo a Candy Crush Saga (857 milioni di dollari), Genshin Impact (862 milioni di dollari), PUBG Mobile (1 miliardo di dollari) e Honor of Kings (1,3 miliardi di dollari).