Hogwarts Legacy di nuovo primo nel Regno Unito: ecco tutta la Top 10 a metà novembre

Sono state svelate le vendite dei videogiochi per il Regno Unito, in formato fisico, per la settimana conclusasi il 18 novembre 2023. Vediamo subito la Top 10:

Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Super Mario RPG Bluey: The Videogame Assassin's Creed Mirage Nintendo Switch Sports Mortal Kombat 1

Come potete vedere, Hogwarts Legacy ha reclamato il primo posto, probabilmente grazie al fatto che è stata pubblicata la versione Nintendo Switch. Continua però a fare bene Call of Duty Modern Warfare 3, seguito da EA Sports FC 2, Marvel's Spider-Mna 2 e ben due giochi di Mario: Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG. Si tratta dei grandi nomi di questo periodo, quindi non stupisce di vederli tutti in fila uno dietro l'altro.

Come detto, si tratta di una Top 10 basata unicamente sulle vendite fisiche, quindi è possibile che le vendite digitali rivoluzionino la classifica.