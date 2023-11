PS5 ha aumentato le vendite in UK, ora copre il 51% delle quote di mercato console

Nonostante Nintendo Switch faccia sempre registrare buoni numeri, infatti questo ora risultano stagnanti, considerando come la console stia raggiungendo il suo settimo anno sul mercato. Xbox Series X|S, d'altra parte, si trova in una situazione difficile e ha visto un netto calo nelle vendite nel Regno Unito.

Come riferito da Christopher Dring, editor di GamesIndustry.biz, la diffusione di PS5 ha visto un'esplosione dal 2022 al 2023, una volta che i problemi di assortimento delle scorte sono stati risolti. Questo ha portato a una crescita nelle quote di mercato della console Sony nel Regno Unito.

PS5 continua a crescere anche nel Regno Unito , aumentato le proprie quote di mercato e la propria diffusione a discapito dei concorrenti e arrivando ora a coprire più di metà del mercato console in generale, per quanto riguarda gli ultimi 6 mesi.

PS5 controlla il 51% del mercato console in UK

Tutto questo ha consentito a PS5 di guadagnare ulteriori quote, passando dal 43% di presenza sul mercato per quanto riguarda gli ultimi 12 mesi, da novembre 2022 a ottobre 2023. Tuttavia, se si prendono in considerazione solo gli ultimi 6 mesi da maggio a ottobre 2023, vediamo come la tendenza sia in netta crescita.



Negli ultimi 6 mesi, la quota di mercato di PS5 nel Regno Unito equivale al 51%, mentre nello stesso periodo di tempo Xbox Series X|S sono calate dal 26 al 23% e soprattutto Nintendo Switch sia notevolmente scesa dal 34% al 25%.

Tali risultati per PS5 sono stati raggiunti grazie anche a una politica molto aggressiva per quanto riguarda sconti e tagli di prezzo, oltre al lancio di vari bundle si successo come quello con EA Sports FC 24.