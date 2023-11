The Legend of Zelda, il film live-action è in discussione da 10 anni

Shigeru Miyamoto, director di Nintendo e leggendario sviluppatore, ha svelato che il film live action di The Legend of Zelda è stato in discussione per 10 anni.

Durante una riunione con gli investitori di Nintendo, Miyamoto ha dichiarato che lui e il produttore Avi Arad, presidente di Arad Productions ed ex fondatore e amministratore delegato di Marvel Studios, stanno progettando il film di Zelda da molto tempo, ma ha ammesso che renderlo un successo sarà comunque "un ostacolo estremamente alto" da superare.

"Per quanto riguarda il film live-action di The Legend of Zelda, so che dobbiamo affrontare un ostacolo estremamente alto per produrre un film che non deluda i fan di tutto il mondo", ha dichiarato Miyamoto. "Con questa sfida in mente, ho discusso di questo progetto con Avi Arad, presidente di Arad Productions, per circa 10 anni".

"I film sono proprio come i giochi, in quanto è necessario dedicare molto tempo alla loro realizzazione fino a quando non si arriva a qualcosa di cui si è soddisfatti", ha continuato Miyamoto.

"I film hanno quindi bisogno di sponsor che diano il loro pieno supporto fino al completamento. Per la produzione dei nostri film, Nintendo stessa funge da sponsor. Per produrre il film, siamo stati in grado di riunire un gruppo di persone disposte a impegnare il loro tempo nella produzione fino a quando non avremo ottenuto qualcosa di cui ci sentiamo sicuri".