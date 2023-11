Nintendo, azioni in netto rialzo dopo l'annuncio del film di Zelda

Nintendo ha visto un netto rialzo delle azioni dopo l'annuncio del film basato su The Legend of Zelda : la crescita è stata di quasi il 7%, raggiungendo una cifra pari a circa 6.780 yen per azione, ovverosia il valore più alto da due anni a questa parte.

Le perplessità

Chiaramente l'annuncio porta con sé alcune inevitabili perplessità, come sempre accade per i progetti di questa portata. La natura live action del film costituisce di per sé una sfida non da poco per quanto concerne casting e messa in scena.

Dopodiché ci sono i malumori legati al coinvolgimento di Sony e Avi Arad, ma immaginiamo che un'eventuale supervisione da parte di Nintendo consentirà anche alla pellicola dedicata a Zelda di fare bene, magari benissimo.