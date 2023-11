Intelligenza artificiale: Hollywood vuole usarla per ricreare gli attori morti senza consenso

Come chiamarli?

Uan coppia di manager discute di arte insieme a un suo vecchio cliente

La clausola era contenuta in una proposta di accordo che è stata rifiutata dal sindacato. Sostanzialmente gli studios vorrebbero poter sfruttare gli attori deceduti ancora molto richiesti, senza dover chiedere il consenso alle loro famiglie o agli aventi diritto. Il sindacato non vuole però dargli questa scappatoia, decisamente discutibile per gli artisti e la loro memoria, quindi ha rifiutato di firmare.

Stando a quanto riferito, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) vorrebbe la scansione per le intelligenze artificiali di attori che guadagnano più di 32.000 dollari per episodio televisivo o 60.000 dollari per film.

Gli studi pagherebbero una volta per fare la scansione delle sembienze di questi artisti, dandogli la loro parte, senza però pagare nulla successivamente per il loro riutilizzo. In pratica vorrebbero usare le sembianze degli attori illimitatamente, senza dover chiedere autorizzazioni.

Stando a quanto emerso, quando questa parte dell'accordo è diventata pubblica, l'AMPTP è corsa ai ripari proponendo un nuovo accordo, che include anche il consenso per usare le fattezze degli arstisti morti.